novara 今日價格

novara (NVR) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 NVR 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 NVR。

novara 目前市值在 $ 75,581 排名第 #-，流通供應量為 10.00B NVR。過去 24 小時內，NVR 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，NVR 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -5.79%。過去一天，總交易量達到 --。

novara（NVR）市場資訊

市值 $ 75.58K$ 75.58K $ 75.58K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 75.58K$ 75.58K $ 75.58K 流通量 10.00B 10.00B 10.00B 總供應量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

novara 的目前市值為 $ 75.58K, 它過去 24 小時的交易量為 --。NVR 的流通量為 10.00B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 75.58K。