NovaChargeX Coin 今日價格

NovaChargeX Coin (NCX) 今日實時價格為 $ 0.247551，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 NCX 兌 USD 的匯率為 $ 0.247551 每 NCX。

NovaChargeX Coin 目前市值在 $ 29,705,917 排名第 #-，流通供應量為 120.00M NCX。過去 24 小時內，NCX 的交易價格在 $ 0.247474（低點）和 $ 0.247742（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.393193，而歷史最低價為 $ 0.144173。

短期表現方面，NCX 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 +3.31%。過去一天，總交易量達到 $ 6.69K。

NovaChargeX Coin（NCX）市場資訊

市值 $ 29.71M$ 29.71M $ 29.71M 成交量（24H） $ 6.69K$ 6.69K $ 6.69K 完全稀釋市值 $ 29.71M$ 29.71M $ 29.71M 流通量 120.00M 120.00M 120.00M 總供應量 120,000,000.0 120,000,000.0 120,000,000.0

NovaChargeX Coin 的目前市值為 $ 29.71M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 6.69K。NCX 的流通量為 120.00M，總供應量是 120000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 29.71M。