Nova Shield（NVAI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00023691 24H最高價 $ 0.00038243 歷史最高 $ 0.00038243 最低價 $ 0.00009005 漲跌幅（1H） -2.44% 漲跌幅（1D） +8.39% 漲跌幅（7D） +143.42%

Nova Shield（NVAI）目前實時價格為 $0.00030627。過去 24 小時內，NVAI 的交易價格在 $ 0.00023691 至 $ 0.00038243 之間波動，市場活躍度顯著。NVAI 的歷史最高價為 $ 0.00038243，歷史最低價為 $ 0.00009005。

從短期表現來看，NVAI 在過去 1 小時內的價格變動為 -2.44%，過去 24 小時內變動為 +8.39%，過去 7 天內累計變動為 +143.42%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Nova Shield（NVAI）市場資訊

市值 $ 296.68K 成交量（24H） $ 56.98K 完全稀釋市值 $ 296.68K 流通量 968.78M 總供應量 968,776,751.3880146

Nova Shield 的目前市值為 $ 296.68K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 56.98K。NVAI 的流通量為 968.78M，總供應量是 968776751.3880146，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 296.68K。