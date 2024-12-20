nounspace 圖標

nounspace 價格 ($SPACE)

USD

nounspace ($SPACE) 實時價格圖表

$0.01478848
$0.01478848$0.01478848
-5.70%(1D)

今天 nounspace ($SPACE) 的價格

今天 nounspace ($SPACE) 的實時價格爲 0.01478848 USD。目前其市值爲 $ 768.32K USD。$SPACE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
nounspace 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.44K USD
- nounspace 當天價格變化爲 -5.78%
- 其循環供應量爲 52.08M USD

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nounspace ($SPACE) 價格表現 USD

今天內，nounspace 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00090841429587564
在過去30天內，nounspace 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0047811762
在過去60天內，nounspace 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0015674265
在過去90天內，nounspace 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.010051775138231786

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00090841429587564-5.78%
30天$ +0.0047811762+32.33%
60天$ +0.0015674265+10.60%
90天$ -0.010051775138231786-40.46%

nounspace ($SPACE) 價格分析

nounspace 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01452877
$ 0.01452877$ 0.01452877

$ 0.01595634
$ 0.01595634$ 0.01595634

$ 0.0266163
$ 0.0266163$ 0.0266163

+1.04%

-5.78%

+4.41%

nounspace ($SPACE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 768.32K
$ 768.32K$ 768.32K

$ 3.44K
$ 3.44K$ 3.44K

52.08M
52.08M 52.08M

什麼是nounspace ($SPACE)

nounspace is an open-source and fully customizable social app built on Farcaster, a sufficiently decentralized social media protocol. nounspace's mission is to build the future of social. Our vision for the future of social is one that's customizable, decentralized, and community-owned. $SPACE is the governance and utility token for nounspace and was fair launched via the MOR20 Factory built by Morpheus (https://mor.org/MOR20).

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nounspace ($SPACE) 資源

官網

大家還在問：關於 nounspace ($SPACE) 的其他問題

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$SPACE 兌換爲當地貨幣

1 $SPACE 兌換 AUD
A$0.0235136832
1 $SPACE 兌換 GBP
0.0116828992
1 $SPACE 兌換 EUR
0.0141969408
1 $SPACE 兌換 USD
$0.01478848
1 $SPACE 兌換 MYR
RM0.06654816
1 $SPACE 兌換 TRY
0.519075648
1 $SPACE 兌換 JPY
¥2.33288272
1 $SPACE 兌換 RUB
1.53800192
1 $SPACE 兌換 INR
1.2586475328
1 $SPACE 兌換 IDR
Rp242.4340595712
1 $SPACE 兌換 PHP
0.8742949376
1 $SPACE 兌換 EGP
￡E.0.7530294016
1 $SPACE 兌換 BRL
R$0.0908012672
1 $SPACE 兌換 CAD
C$0.0211475264
1 $SPACE 兌換 BDT
1.7673712448
1 $SPACE 兌換 NGN
22.9634038592
1 $SPACE 兌換 UAH
0.6208203904
1 $SPACE 兌換 VES
Bs0.739424
1 $SPACE 兌換 PKR
Rs4.1157818688
1 $SPACE 兌換 KZT
7.758776032
1 $SPACE 兌換 THB
฿0.5119771776
1 $SPACE 兌換 TWD
NT$0.4829917568
1 $SPACE 兌換 CHF
Fr0.0131617472
1 $SPACE 兌換 HKD
HK$0.1149064896
1 $SPACE 兌換 MAD
.د.م0.1483284544