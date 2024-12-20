nounspace 價格 ($SPACE)
今天 nounspace ($SPACE) 的實時價格爲 0.01478848 USD。目前其市值爲 $ 768.32K USD。$SPACE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
nounspace 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.44K USD
- nounspace 當天價格變化爲 -5.78%
- 其循環供應量爲 52.08M USD
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今天內，nounspace 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00090841429587564。
在過去30天內，nounspace 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0047811762。
在過去60天內，nounspace 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0015674265。
在過去90天內，nounspace 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.010051775138231786。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00090841429587564
|-5.78%
|30天
|$ +0.0047811762
|+32.33%
|60天
|$ +0.0015674265
|+10.60%
|90天
|$ -0.010051775138231786
|-40.46%
nounspace 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+1.04%
-5.78%
+4.41%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
nounspace is an open-source and fully customizable social app built on Farcaster, a sufficiently decentralized social media protocol. nounspace's mission is to build the future of social. Our vision for the future of social is one that's customizable, decentralized, and community-owned. $SPACE is the governance and utility token for nounspace and was fair launched via the MOR20 Factory built by Morpheus (https://mor.org/MOR20).
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|1 $SPACE 兌換 AUD
A$0.0235136832
|1 $SPACE 兌換 GBP
￡0.0116828992
|1 $SPACE 兌換 EUR
€0.0141969408
|1 $SPACE 兌換 USD
$0.01478848
|1 $SPACE 兌換 MYR
RM0.06654816
|1 $SPACE 兌換 TRY
₺0.519075648
|1 $SPACE 兌換 JPY
¥2.33288272
|1 $SPACE 兌換 RUB
₽1.53800192
|1 $SPACE 兌換 INR
₹1.2586475328
|1 $SPACE 兌換 IDR
Rp242.4340595712
|1 $SPACE 兌換 PHP
₱0.8742949376
|1 $SPACE 兌換 EGP
￡E.0.7530294016
|1 $SPACE 兌換 BRL
R$0.0908012672
|1 $SPACE 兌換 CAD
C$0.0211475264
|1 $SPACE 兌換 BDT
৳1.7673712448
|1 $SPACE 兌換 NGN
₦22.9634038592
|1 $SPACE 兌換 UAH
₴0.6208203904
|1 $SPACE 兌換 VES
Bs0.739424
|1 $SPACE 兌換 PKR
Rs4.1157818688
|1 $SPACE 兌換 KZT
₸7.758776032
|1 $SPACE 兌換 THB
฿0.5119771776
|1 $SPACE 兌換 TWD
NT$0.4829917568
|1 $SPACE 兌換 CHF
Fr0.0131617472
|1 $SPACE 兌換 HKD
HK$0.1149064896
|1 $SPACE 兌換 MAD
.د.م0.1483284544