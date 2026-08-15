NotaStrategy 今日價格

NotaStrategy (NASTY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.95%。目前 NASTY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 NASTY。

NotaStrategy 目前市值在 $ 52,366 排名第 #-，流通供應量為 3.38B NASTY。過去 24 小時內，NASTY 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，NASTY 在過去一小時內波動了 +0.19%，過去7 天內波動了 -0.55%。過去一天，總交易量達到 --。

NotaStrategy（NASTY）市場資訊

市值 $ 52.37K$ 52.37K $ 52.37K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 56.15K$ 56.15K $ 56.15K 流通量 3.38B 3.38B 3.38B 總供應量 5,235,000,000.0 5,235,000,000.0 5,235,000,000.0

NotaStrategy 的目前市值為 $ 52.37K, 它過去 24 小時的交易量為 --。NASTY 的流通量為 3.38B，總供應量是 5235000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 56.15K。