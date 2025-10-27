NOTAI（NOTAI）價格資訊 (USD)

NOTAI（NOTAI）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，NOTAI 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。NOTAI 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，NOTAI 在過去 1 小時內的價格變動為 -2.25%，過去 24 小時內變動為 -6.74%，過去 7 天內累計變動為 -2.51%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

NOTAI（NOTAI）市場資訊

市值 $ 496.30K$ 496.30K $ 496.30K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 522.42K$ 522.42K $ 522.42K 流通量 95.00B 95.00B 95.00B 總供應量 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

NOTAI 的目前市值為 $ 496.30K, 它過去 24 小時的交易量為 --。NOTAI 的流通量為 95.00B，總供應量是 100000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 522.42K。