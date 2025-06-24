not bitcoin 圖標

not bitcoin 價格 (NOTBTC)

USD

not bitcoin (NOTBTC) 實時價格圖表

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-2.10%(1D)

今天 not bitcoin (NOTBTC) 的價格

今天 not bitcoin (NOTBTC) 的實時價格爲 0.00007272 USD。目前其市值爲 $ 72.71K USD。NOTBTC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
not bitcoin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- not bitcoin 當天價格變化爲 +0.94%
- 其循環供應量爲 999.88M USD

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not bitcoin (NOTBTC) 價格表現 USD

今天內，not bitcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，not bitcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，not bitcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，not bitcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.94%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

not bitcoin (NOTBTC) 價格分析

not bitcoin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00006209
$ 0.00006209$ 0.00006209

$ 0.00017379
$ 0.00017379$ 0.00017379

$ 0.00017379
$ 0.00017379$ 0.00017379

-10.51%

+0.94%

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not bitcoin (NOTBTC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 72.71K
$ 72.71K$ 72.71K

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999.88M
999.88M 999.88M

什麼是not bitcoin (NOTBTC)

Giving people a second chance to write their own Million Dollar Crypto Invenstment story and have fun doing so with $notbtc. $notbtc team aims to create a "NOT" Meta theme in Solana and help drive back investors in the solana network. We aim to create a community and cult in promoting this meme. The current has no plan on rugging the project and currently making plans on how to reach the dream of a 1 billion MCAP

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not bitcoin (NOTBTC) 資源

官網

not bitcoin（NOTBTC）代幣經濟

了解 not bitcoin（NOTBTC）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 NOTBTC 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 not bitcoin (NOTBTC) 的其他問題

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NOTBTC 兌換爲當地貨幣

1 NOTBTC 兌換 VND
1.9136268
1 NOTBTC 兌換 AUD
A$0.0001112616
1 NOTBTC 兌換 GBP
0.0000530856
1 NOTBTC 兌換 EUR
0.0000625392
1 NOTBTC 兌換 USD
$0.00007272
1 NOTBTC 兌換 MYR
RM0.0003083328
1 NOTBTC 兌換 TRY
0.0028818936
1 NOTBTC 兌換 JPY
¥0.0105436728
1 NOTBTC 兌換 RUB
0.0057099744
1 NOTBTC 兌換 INR
0.006257556
1 NOTBTC 兌換 IDR
Rp1.1921309568
1 NOTBTC 兌換 KRW
0.0988039368
1 NOTBTC 兌換 PHP
0.0041406768
1 NOTBTC 兌換 EGP
￡E.0.003639636
1 NOTBTC 兌換 BRL
R$0.0003985056
1 NOTBTC 兌換 CAD
C$0.0000996264
1 NOTBTC 兌換 BDT
0.0088871112
1 NOTBTC 兌換 NGN
0.1127436336
1 NOTBTC 兌換 UAH
0.0030338784
1 NOTBTC 兌換 VES
Bs0.00749016
1 NOTBTC 兌換 PKR
Rs0.0207055656
1 NOTBTC 兌換 KZT
0.0376006032
1 NOTBTC 兌換 THB
฿0.0023764896
1 NOTBTC 兌換 TWD
NT$0.00214524
1 NOTBTC 兌換 AED
د.إ0.0002668824
1 NOTBTC 兌換 CHF
Fr0.000058176
1 NOTBTC 兌換 HKD
HK$0.0005701248
1 NOTBTC 兌換 MAD
.د.م0.0006610248
1 NOTBTC 兌換 MXN
$0.0013838616