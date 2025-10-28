Nostradamus（NOSTRA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00048324 $ 0.00048324 $ 0.00048324 24H最低價 $ 0.00050451 $ 0.00050451 $ 0.00050451 24H最高價 24H最低價 $ 0.00048324$ 0.00048324 $ 0.00048324 24H最高價 $ 0.00050451$ 0.00050451 $ 0.00050451 歷史最高 $ 0.074328$ 0.074328 $ 0.074328 最低價 $ 0.00044088$ 0.00044088 $ 0.00044088 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） +2.54% 漲跌幅（7D） +1.67% 漲跌幅（7D） +1.67%

Nostradamus（NOSTRA）目前實時價格為 $0.00050078。過去 24 小時內，NOSTRA 的交易價格在 $ 0.00048324 至 $ 0.00050451 之間波動，市場活躍度顯著。NOSTRA 的歷史最高價為 $ 0.074328，歷史最低價為 $ 0.00044088。

從短期表現來看，NOSTRA 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 +2.54%，過去 7 天內累計變動為 +1.67%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Nostradamus（NOSTRA）市場資訊

市值 $ 5.01K$ 5.01K $ 5.01K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 5.01K$ 5.01K $ 5.01K 流通量 10.00M 10.00M 10.00M 總供應量 9,999,971.971549384 9,999,971.971549384 9,999,971.971549384

Nostradamus 的目前市值為 $ 5.01K, 它過去 24 小時的交易量為 --。NOSTRA 的流通量為 10.00M，總供應量是 9999971.971549384，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.01K。