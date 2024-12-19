Nostra Staked STRK 價格 (NSTSTRK)
今天 Nostra Staked STRK (NSTSTRK) 的實時價格爲 0.511665 USD。目前其市值爲 $ 1.14M USD。NSTSTRK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Nostra Staked STRK 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.24K USD
- Nostra Staked STRK 當天價格變化爲 -9.28%
- 其循環供應量爲 2.21M USD
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今天內，Nostra Staked STRK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0523732143179819。
在過去30天內，Nostra Staked STRK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0385365099。
在過去60天內，Nostra Staked STRK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1137240955。
在過去90天內，Nostra Staked STRK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.11714301814830404。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0523732143179819
|-9.28%
|30天
|$ +0.0385365099
|+7.53%
|60天
|$ +0.1137240955
|+22.23%
|90天
|$ +0.11714301814830404
|+29.69%
Nostra Staked STRK 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-2.05%
-9.28%
-22.79%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
stSTRK is a transferable liquid staking token that represents the share of the total STRK staked through Nostra. stSTRK uses the ERC-4626 standard that enables yield-bearing tokens to be easily integrated into DeFi protocols.
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|1 NSTSTRK 兌換 AUD
A$0.818664
|1 NSTSTRK 兌換 GBP
￡0.40421535
|1 NSTSTRK 兌換 EUR
€0.4911984
|1 NSTSTRK 兌換 USD
$0.511665
|1 NSTSTRK 兌換 MYR
RM2.3024925
|1 NSTSTRK 兌換 TRY
₺17.94409155
|1 NSTSTRK 兌換 JPY
¥80.29558845
|1 NSTSTRK 兌換 RUB
₽52.9266276
|1 NSTSTRK 兌換 INR
₹43.5529248
|1 NSTSTRK 兌換 IDR
Rp8,387.9494776
|1 NSTSTRK 兌換 PHP
₱30.2189349
|1 NSTSTRK 兌換 EGP
￡E.26.04886515
|1 NSTSTRK 兌換 BRL
R$3.2030229
|1 NSTSTRK 兌換 CAD
C$0.73168095
|1 NSTSTRK 兌換 BDT
৳61.14908415
|1 NSTSTRK 兌換 NGN
₦795.741408
|1 NSTSTRK 兌換 UAH
₴21.4796967
|1 NSTSTRK 兌換 VES
Bs25.58325
|1 NSTSTRK 兌換 PKR
Rs142.40148615
|1 NSTSTRK 兌換 KZT
₸268.44504225
|1 NSTSTRK 兌換 THB
฿17.67802575
|1 NSTSTRK 兌換 TWD
NT$16.7109789
|1 NSTSTRK 兌換 CHF
Fr0.45538185
|1 NSTSTRK 兌換 HKD
HK$3.97563705
|1 NSTSTRK 兌換 MAD
.د.م5.13199995