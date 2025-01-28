Nostra 價格 (NSTR)
今天 Nostra (NSTR) 的實時價格爲 0.056488 USD。目前其市值爲 $ 5.67M USD。NSTR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Nostra 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 92.30K USD
- Nostra 當天價格變化爲 +1.53%
- 其循環供應量爲 100.00M USD
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今天內，Nostra 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00085337。
在過去30天內，Nostra 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0216571320。
在過去60天內，Nostra 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0319171660。
在過去90天內，Nostra 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0148477764450365。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00085337
|+1.53%
|30天
|$ -0.0216571320
|-38.33%
|60天
|$ -0.0319171660
|-56.50%
|90天
|$ -0.0148477764450365
|-20.81%
Nostra 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+4.12%
+1.53%
-16.74%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 NSTR 兌換 AUD
A$0.08981592
|1 NSTR 兌換 GBP
￡0.0451904
|1 NSTR 兌換 EUR
€0.0536636
|1 NSTR 兌換 USD
$0.056488
|1 NSTR 兌換 MYR
RM0.24798232
|1 NSTR 兌換 TRY
₺2.02001088
|1 NSTR 兌換 JPY
¥8.78727328
|1 NSTR 兌換 RUB
₽5.50080144
|1 NSTR 兌換 INR
₹4.88734176
|1 NSTR 兌換 IDR
Rp911.09664664
|1 NSTR 兌換 PHP
₱3.30567776
|1 NSTR 兌換 EGP
￡E.2.83795712
|1 NSTR 兌換 BRL
R$0.33271432
|1 NSTR 兌換 CAD
C$0.08077784
|1 NSTR 兌換 BDT
৳6.8887116
|1 NSTR 兌換 NGN
₦87.30728792
|1 NSTR 兌換 UAH
₴2.37193112
|1 NSTR 兌換 VES
Bs3.163328
|1 NSTR 兌換 PKR
Rs15.75224368
|1 NSTR 兌換 KZT
₸29.19243352
|1 NSTR 兌換 THB
฿1.91042416
|1 NSTR 兌換 TWD
NT$1.86071472
|1 NSTR 兌換 CHF
Fr0.0508392
|1 NSTR 兌換 HKD
HK$0.43947664
|1 NSTR 兌換 MAD
.د.م0.56318536