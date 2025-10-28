Nosey（NOSEY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00002669 $ 0.00002669 $ 0.00002669 24H最低價 $ 0.00003472 $ 0.00003472 $ 0.00003472 24H最高價 24H最低價 $ 0.00002669$ 0.00002669 $ 0.00002669 24H最高價 $ 0.00003472$ 0.00003472 $ 0.00003472 歷史最高 $ 0.0012941$ 0.0012941 $ 0.0012941 最低價 $ 0.00001884$ 0.00001884 $ 0.00001884 漲跌幅（1H） +1.21% 漲跌幅（1D） +30.02% 漲跌幅（7D） +9.29% 漲跌幅（7D） +9.29%

Nosey（NOSEY）目前實時價格為 $0.0000347。過去 24 小時內，NOSEY 的交易價格在 $ 0.00002669 至 $ 0.00003472 之間波動，市場活躍度顯著。NOSEY 的歷史最高價為 $ 0.0012941，歷史最低價為 $ 0.00001884。

從短期表現來看，NOSEY 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.21%，過去 24 小時內變動為 +30.02%，過去 7 天內累計變動為 +9.29%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Nosey（NOSEY）市場資訊

市值 $ 34.50K$ 34.50K $ 34.50K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 34.50K$ 34.50K $ 34.50K 流通量 998.97M 998.97M 998.97M 總供應量 998,974,366.216407 998,974,366.216407 998,974,366.216407

Nosey 的目前市值為 $ 34.50K, 它過去 24 小時的交易量為 --。NOSEY 的流通量為 998.97M，總供應量是 998974366.216407，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 34.50K。