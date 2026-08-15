NORUGGIES 今日價格

NORUGGIES (NORUGGIES) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 NORUGGIES 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 NORUGGIES。

NORUGGIES 目前市值在 $ 22,399 排名第 #-，流通供應量為 994.97M NORUGGIES。過去 24 小時內，NORUGGIES 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，NORUGGIES 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 --。

NORUGGIES（NORUGGIES）市場資訊

市值 $ 22.40K$ 22.40K $ 22.40K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 22.40K$ 22.40K $ 22.40K 流通量 994.97M 994.97M 994.97M 總供應量 994,970,996.407728 994,970,996.407728 994,970,996.407728

NORUGGIES 的目前市值為 $ 22.40K, 它過去 24 小時的交易量為 --。NORUGGIES 的流通量為 994.97M，總供應量是 994970996.407728，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 22.40K。