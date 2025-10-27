Norexa（NRX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00341347 24H最高價 $ 0.00356799 歷史最高 $ 0.01244581 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） -0.70% 漲跌幅（1D） -1.46% 漲跌幅（7D） -11.38%

Norexa（NRX）目前實時價格為 $0.00343911。過去 24 小時內，NRX 的交易價格在 $ 0.00341347 至 $ 0.00356799 之間波動，市場活躍度顯著。NRX 的歷史最高價為 $ 0.01244581，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，NRX 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.70%，過去 24 小時內變動為 -1.46%，過去 7 天內累計變動為 -11.38%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Norexa（NRX）市場資訊

市值 $ 343.83K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 343.83K 流通量 100.00M 總供應量 100,000,000.0

Norexa 的目前市值為 $ 343.83K, 它過去 24 小時的交易量為 --。NRX 的流通量為 100.00M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 343.83K。