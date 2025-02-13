Noot Noot 價格 (NOOT)

USD

Noot Noot (NOOT) 實時價格圖表

$0.00280181
$0.00280181$0.00280181
+11.90%(1D)

今天 Noot Noot (NOOT) 的價格

今天 Noot Noot (NOOT) 的實時價格爲 0.00284008 USD。目前其市值爲 $ 2.80M USD。NOOT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Noot Noot 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 229.15K USD
- Noot Noot 當天價格變化爲 +13.12%
- 其循環供應量爲 1.00B USD

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Noot Noot (NOOT) 價格表現 USD

今天內，Noot Noot 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0003294
在過去30天內，Noot Noot 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Noot Noot 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Noot Noot 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.0003294+13.12%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Noot Noot (NOOT) 價格分析

Noot Noot 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00234431
$ 0.00234431$ 0.00234431

$ 0.00311855
$ 0.00311855$ 0.00311855

$ 0.00311855
$ 0.00311855$ 0.00311855

+10.09%

+13.12%

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Noot Noot (NOOT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.80M
$ 2.80M$ 2.80M

$ 229.15K
$ 229.15K$ 229.15K

1.00B
1.00B 1.00B

什麼是Noot Noot (NOOT)

Noot Noot is a community-driven meme token on Abstract, originally launched as a fun, culture-based asset and later fully taken over by its community. It serves as a decentralized experiment in collective ownership and engagement, fostering an active holder base that shapes its future. With no centralized control, Noot Noot thrives on community-led initiatives, governance, and ecosystem expansion, reinforcing its role as a social and cultural token in the Abstract ecosystem.

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Noot Noot (NOOT) 資源

官網

大家還在問：關於 Noot Noot (NOOT) 的其他問題

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NOOT 兌換爲當地貨幣

1 NOOT 兌換 AUD
A$0.0044873264
1 NOOT 兌換 GBP
0.002272064
1 NOOT 兌換 EUR
0.002698076
1 NOOT 兌換 USD
$0.00284008
1 NOOT 兌換 MYR
RM0.012638356
1 NOOT 兌換 TRY
0.1025552888
1 NOOT 兌換 JPY
¥0.4378551336
1 NOOT 兌換 RUB
0.2669391192
1 NOOT 兌換 INR
0.2467177496
1 NOOT 兌換 IDR
Rp46.5586810752
1 NOOT 兌換 PHP
0.165150652
1 NOOT 兌換 EGP
￡E.0.1437648496
1 NOOT 兌換 BRL
R$0.0163588608
1 NOOT 兌換 CAD
C$0.0040329136
1 NOOT 兌換 BDT
0.3442460968
1 NOOT 兌換 NGN
4.2707703
1 NOOT 兌換 UAH
0.1185165384
1 NOOT 兌換 VES
Bs0.17324488
1 NOOT 兌換 PKR
Rs0.791104284
1 NOOT 兌換 KZT
1.4285886408
1 NOOT 兌換 THB
฿0.0960515056
1 NOOT 兌換 TWD
NT$0.0929842192
1 NOOT 兌換 CHF
Fr0.0025844728
1 NOOT 兌換 HKD
HK$0.0220958224
1 NOOT 兌換 MAD
.د.م0.0283155976