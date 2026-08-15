Nonchalant Horse 今日價格

Nonchalant Horse (HORSE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 8.09%。目前 HORSE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 HORSE。

Nonchalant Horse 目前市值在 $ 197,239 排名第 #-，流通供應量為 929.81M HORSE。過去 24 小時內，HORSE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00152391，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，HORSE 在過去一小時內波動了 -5.96%，過去7 天內波動了 -72.37%。過去一天，總交易量達到 $ 34.05K。

Nonchalant Horse（HORSE）市場資訊

市值 $ 197.24K$ 197.24K $ 197.24K 成交量（24H） $ 34.05K$ 34.05K $ 34.05K 完全稀釋市值 $ 197.24K$ 197.24K $ 197.24K 流通量 929.81M 929.81M 929.81M 總供應量 929,813,693.260203 929,813,693.260203 929,813,693.260203

Nonchalant Horse 的目前市值為 $ 197.24K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 34.05K。HORSE 的流通量為 929.81M，總供應量是 929813693.260203，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 197.24K。