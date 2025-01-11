NomotaAI 圖標

NomotaAI 價格 (NMAI)

USD

NomotaAI (NMAI) 實時價格圖表

$0.00219691
$0.00219691$0.00219691
+0.80%(1D)

今天 NomotaAI (NMAI) 的價格

今天 NomotaAI (NMAI) 的實時價格爲 0.00219691 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。NMAI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
NomotaAI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 217.52 USD
- NomotaAI 當天價格變化爲 +0.83%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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NomotaAI (NMAI) 價格表現 USD

今天內，NomotaAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，NomotaAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0010487257
在過去60天內，NomotaAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0008101841
在過去90天內，NomotaAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.003765279390154655

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.83%
30天$ -0.0010487257-47.73%
60天$ -0.0008101841-36.87%
90天$ -0.003765279390154655-63.15%

NomotaAI (NMAI) 價格分析

NomotaAI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00216404
$ 0.00216404$ 0.00216404

$ 0.00224258
$ 0.00224258$ 0.00224258

$ 0.06036
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+0.24%

+0.83%

-13.89%

NomotaAI (NMAI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 217.52
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什麼是NomotaAI (NMAI)

Nomota AI - Where technology meets creativity. AI bots for chat, image, voice and music generation.

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NomotaAI (NMAI) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 NomotaAI (NMAI) 的其他問題

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NMAI 兌換爲當地貨幣

1 NMAI 兌換 AUD
A$0.0035589942
1 NMAI 兌換 GBP
0.0017794971
1 NMAI 兌換 EUR
0.0021310027
1 NMAI 兌換 USD
$0.00219691
1 NMAI 兌換 MYR
RM0.0098641259
1 NMAI 兌換 TRY
0.0778145522
1 NMAI 兌換 JPY
¥0.3463867997
1 NMAI 兌換 RUB
0.2232719633
1 NMAI 兌換 INR
0.1893516729
1 NMAI 兌換 IDR
Rp36.0149122704
1 NMAI 兌換 PHP
0.12961769
1 NMAI 兌換 EGP
￡E.0.1110098623
1 NMAI 兌換 BRL
R$0.0134450892
1 NMAI 兌換 CAD
C$0.0031635504
1 NMAI 兌換 BDT
0.2679790818
1 NMAI 兌換 NGN
3.4060453258
1 NMAI 兌換 UAH
0.0928853548
1 NMAI 兌換 VES
Bs0.11643623
1 NMAI 兌換 PKR
Rs0.6117735277
1 NMAI 兌換 KZT
1.159309407
1 NMAI 兌換 THB
฿0.0761888388
1 NMAI 兌換 TWD
NT$0.0727396901
1 NMAI 兌換 CHF
Fr0.0019991881
1 NMAI 兌換 HKD
HK$0.0170919598
1 NMAI 兌換 MAD
.د.م0.0220569764