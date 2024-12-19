Nominex 圖標

Nominex 價格 (NMX)

USD

Nominex (NMX) 實時價格圖表

$0.00548883
$0.00548883$0.00548883
-3.50%(1D)

今天 Nominex (NMX) 的價格

今天 Nominex (NMX) 的實時價格爲 0.00548883 USD。目前其市值爲 $ 1.02M USD。NMX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Nominex 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 13.34K USD
- Nominex 當天價格變化爲 -3.50%
- 其循環供應量爲 186.70M USD

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Nominex (NMX) 價格表現 USD

今天內，Nominex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000199498183794668
在過去30天內，Nominex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0005459931
在過去60天內，Nominex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0007319503
在過去90天內，Nominex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00171480464437956

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000199498183794668-3.50%
30天$ -0.0005459931-9.94%
60天$ -0.0007319503-13.33%
90天$ -0.00171480464437956-23.80%

Nominex (NMX) 價格分析

Nominex 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00542261
$ 0.00542261$ 0.00542261

$ 0.00569287
$ 0.00569287$ 0.00569287

$ 8.03
$ 8.03$ 8.03

-0.17%

-3.50%

-8.80%

Nominex (NMX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

$ 13.34K
$ 13.34K$ 13.34K

186.70M
186.70M 186.70M

什麼是Nominex (NMX)

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Nominex (NMX) 資源

官網

大家還在問：關於 Nominex (NMX) 的其他問題

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NMX 兌換爲當地貨幣

1 NMX 兌換 AUD
A$0.008782128
1 NMX 兌換 GBP
0.0043361757
1 NMX 兌換 EUR
0.0052692768
1 NMX 兌換 USD
$0.00548883
1 NMX 兌換 MYR
RM0.024699735
1 NMX 兌換 TRY
0.1924932681
1 NMX 兌換 JPY
¥0.8613620919
1 NMX 兌換 RUB
0.5677645752
1 NMX 兌換 INR
0.4672092096
1 NMX 兌換 IDR
Rp89.9808052752
1 NMX 兌換 PHP
0.3241702998
1 NMX 兌換 EGP
￡E.0.2794363353
1 NMX 兌換 BRL
R$0.0343600758
1 NMX 兌換 CAD
C$0.0078490269
1 NMX 兌換 BDT
0.6559700733
1 NMX 兌換 NGN
8.536228416
1 NMX 兌換 UAH
0.2304210834
1 NMX 兌換 VES
Bs0.2744415
1 NMX 兌換 PKR
Rs1.5275962773
1 NMX 兌換 KZT
2.8797146595
1 NMX 兌換 THB
฿0.1896390765
1 NMX 兌換 TWD
NT$0.1792651878
1 NMX 兌換 CHF
Fr0.0048850587
1 NMX 兌換 HKD
HK$0.0426482091
1 NMX 兌換 MAD
.د.م0.0550529649