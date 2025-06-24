Nomad 圖標

Nomad 價格 (NOM)

USD

Nomad (NOM) 實時價格圖表

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+0.10%(1D)

今天 Nomad (NOM) 的價格

今天 Nomad (NOM) 的實時價格爲 0.00000734 USD。目前其市值爲 $ 7.35K USD。NOM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Nomad 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Nomad 當天價格變化爲 +0.11%
- 其循環供應量爲 1.00B USD

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Nomad (NOM) 價格表現 USD

今天內，Nomad 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Nomad 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000008859
在過去60天內，Nomad 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000027541
在過去90天內，Nomad 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.11%
30天$ -0.0000008859-12.06%
60天$ +0.0000027541+37.52%
90天$ 0--

Nomad (NOM) 價格分析

Nomad 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00000729
$ 0.00000729$ 0.00000729

$ 0.00000744
$ 0.00000744$ 0.00000744

$ 0.00035289
$ 0.00035289$ 0.00035289

-0.31%

+0.11%

-5.10%

Nomad (NOM) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 7.35K
$ 7.35K$ 7.35K

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1.00B
1.00B 1.00B

什麼是Nomad (NOM)

$NOM is a cutting-edge meme coin designed for the modern DeFi investor. Embracing a zero buy tax and a minimal 0.01% sell tax, this token prioritizes accessibility and profitability. Fully decentralized and secured by WAGMI, $NOM supports an innovative tipping feature poised to revolutionize token utility in the crypto space. With 100% of the supply locked in liquidity and a transparent, open-source smart contract, $NOM offers a secure and dynamic investment opportunity. Dive into the future of meme coins with $NOM, where community engagement and rapid growth converge.

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Nomad (NOM) 資源

官網

Nomad（NOM）代幣經濟

了解 Nomad（NOM）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 NOM 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 Nomad (NOM) 的其他問題

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NOM 兌換爲當地貨幣

1 NOM 兌換 VND
0.1931521
1 NOM 兌換 AUD
A$0.0000112302
1 NOM 兌換 GBP
0.0000053582
1 NOM 兌換 EUR
0.0000063124
1 NOM 兌換 USD
$0.00000734
1 NOM 兌換 MYR
RM0.0000311216
1 NOM 兌換 TRY
0.0002908842
1 NOM 兌換 JPY
¥0.0010642266
1 NOM 兌換 RUB
0.0005763368
1 NOM 兌換 INR
0.000631607
1 NOM 兌換 IDR
Rp0.1203278496
1 NOM 兌換 KRW
0.0099727846
1 NOM 兌換 PHP
0.0004179396
1 NOM 兌換 EGP
￡E.0.000367367
1 NOM 兌換 BRL
R$0.0000402232
1 NOM 兌換 CAD
C$0.0000100558
1 NOM 兌換 BDT
0.0008970214
1 NOM 兌換 NGN
0.0113797892
1 NOM 兌換 UAH
0.0003062248
1 NOM 兌換 VES
Bs0.00075602
1 NOM 兌換 PKR
Rs0.0020899182
1 NOM 兌換 KZT
0.0037952204
1 NOM 兌換 THB
฿0.0002398712
1 NOM 兌換 TWD
NT$0.00021653
1 NOM 兌換 AED
د.إ0.0000269378
1 NOM 兌換 CHF
Fr0.000005872
1 NOM 兌換 HKD
HK$0.0000575456
1 NOM 兌換 MAD
.د.م0.0000667206
1 NOM 兌換 MXN
$0.0001396802