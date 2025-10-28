NOKKI（NOKKI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.0027141$ 0.0027141 $ 0.0027141 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -0.58% 漲跌幅（1D） +2.48% 漲跌幅（7D） +3.27% 漲跌幅（7D） +3.27%

NOKKI（NOKKI）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，NOKKI 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。NOKKI 的歷史最高價為 $ 0.0027141，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，NOKKI 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.58%，過去 24 小時內變動為 +2.48%，過去 7 天內累計變動為 +3.27%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

NOKKI（NOKKI）市場資訊

市值 $ 10.06K$ 10.06K $ 10.06K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 10.06K$ 10.06K $ 10.06K 流通量 999.29M 999.29M 999.29M 總供應量 999,294,596.299665 999,294,596.299665 999,294,596.299665

NOKKI 的目前市值為 $ 10.06K, 它過去 24 小時的交易量為 --。NOKKI 的流通量為 999.29M，總供應量是 999294596.299665，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.06K。