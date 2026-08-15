Noel Claw 今日價格

Noel Claw (NOELCLAW) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0,00%。目前 NOELCLAW 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 NOELCLAW。

Noel Claw 目前市值在 $ 11 811,75 排名第 #-，流通供應量為 95,50B NOELCLAW。過去 24 小時內，NOELCLAW 的交易價格在 $ 0,0（低點）和 $ 0,0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，NOELCLAW 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +3,13%。過去一天，總交易量達到 --。

Noel Claw（NOELCLAW）市場資訊

市值 $ 11,81K$ 11,81K $ 11,81K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 12,15K$ 12,15K $ 12,15K 流通量 95,50B 95,50B 95,50B 總供應量 99 836 739 267,92206 99 836 739 267,92206 99 836 739 267,92206

Noel Claw 的目前市值為 $ 11,81K, 它過去 24 小時的交易量為 --。NOELCLAW 的流通量為 95,50B，總供應量是 99836739267.92206，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 12,15K。