Nodez 價格 (NODE)
今天 Nodez (NODE) 的實時價格爲 0.00763295 USD。目前其市值爲 $ 763.38K USD。NODE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Nodez 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 14.25K USD
- Nodez 當天價格變化爲 +52.88%
- 其循環供應量爲 100.00M USD
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今天內，Nodez 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00264003。
在過去30天內，Nodez 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1149926152。
在過去60天內，Nodez 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0458231078。
在過去90天內，Nodez 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00264003
|+52.88%
|30天
|$ +0.1149926152
|+1,506.53%
|60天
|$ +0.0458231078
|+600.33%
|90天
|$ 0
|--
Nodez 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.95%
+52.88%
+9.81%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Deploy nodes with ease and earn rewards from protocols without any technical expertise. What is Nodez? Nodez simplifies blockchain node setup and management with a one-click solution, enabling users to effortlessly earn rewards. How does one-click deployment work? Simply click once on Nodez and instantly set up a blockchain node, no technical expertise required. Can anyone run a node? Anyone can run a node with Nodez and start earning rewards without technical knowledge. What are the costs associated with using Nodez? We offer a variety of plans, from monthly to yearly options. Log in to our platform and check our site for pricing details—they're very affordable!
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|1 NODE 兌換 AUD
A$0.01221272
|1 NODE 兌換 GBP
￡0.0060300305
|1 NODE 兌換 EUR
€0.007327632
|1 NODE 兌換 USD
$0.00763295
|1 NODE 兌換 MYR
RM0.034348275
|1 NODE 兌換 TRY
₺0.2676875565
|1 NODE 兌換 JPY
¥1.1978388435
|1 NODE 兌換 RUB
₽0.789552348
|1 NODE 兌換 INR
₹0.649716704
|1 NODE 兌換 IDR
Rp125.130307848
|1 NODE 兌換 PHP
₱0.450802027
|1 NODE 兌換 EGP
￡E.0.3885934845
|1 NODE 兌換 BRL
R$0.047782267
|1 NODE 兌換 CAD
C$0.0109151185
|1 NODE 兌換 BDT
৳0.9122138545
|1 NODE 兌換 NGN
₦11.87076384
|1 NODE 兌換 UAH
₴0.320431241
|1 NODE 兌換 VES
Bs0.3816475
|1 NODE 兌換 PKR
Rs2.1243263145
|1 NODE 兌換 KZT
₸4.0046272175
|1 NODE 兌換 THB
฿0.2637184225
|1 NODE 兌換 TWD
NT$0.249292147
|1 NODE 兌換 CHF
Fr0.0067933255
|1 NODE 兌換 HKD
HK$0.0593080215
|1 NODE 兌換 MAD
.د.م0.0765584885