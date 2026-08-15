Nodepay 今日價格

Nodepay (NC) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.24%。目前 NC 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 NC。

Nodepay 目前市值在 $ 325,578 排名第 #-，流通供應量為 421.26M NC。過去 24 小時內，NC 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.329888，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，NC 在過去一小時內波動了 -0.27%，過去7 天內波動了 -1.75%。過去一天，總交易量達到 $ 121.93K。

Nodepay（NC）市場資訊

市值 $ 325.58K$ 325.58K $ 325.58K 成交量（24H） $ 121.93K$ 121.93K $ 121.93K 完全稀釋市值 $ 510.71K$ 510.71K $ 510.71K 流通量 421.26M 421.26M 421.26M 總供應量 999,934,875.8640164 999,934,875.8640164 999,934,875.8640164

Nodepay 的目前市值為 $ 325.58K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 121.93K。NC 的流通量為 421.26M，總供應量是 999934875.8640164，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 510.71K。