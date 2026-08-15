Noble USDC 今日價格

Noble USDC (USDC.N) 今日實時價格為 $ 1.005，過去 24 小時內變化了 0.34%。目前 USDC.N 兌 USD 的匯率為 $ 1.005 每 USDC.N。

Noble USDC 目前市值在 $ 114,793,390 排名第 #-，流通供應量為 114.23M USDC.N。過去 24 小時內，USDC.N 的交易價格在 $ 0.990063（低點）和 $ 1.015（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.79，而歷史最低價為 $ 0.477017。

短期表現方面，USDC.N 在過去一小時內波動了 +0.36%，過去7 天內波動了 +0.42%。過去一天，總交易量達到 $ 86.22K。

Noble USDC（USDC.N）市場資訊

市值 $ 114.79M$ 114.79M $ 114.79M 成交量（24H） $ 86.22K$ 86.22K $ 86.22K 完全稀釋市值 $ 114.80M$ 114.80M $ 114.80M 流通量 114.23M 114.23M 114.23M 總供應量 114,234,461.192736 114,234,461.192736 114,234,461.192736

Noble USDC 的目前市值為 $ 114.79M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 86.22K。USDC.N 的流通量為 114.23M，總供應量是 114234461.192736，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 114.80M。