今天 NKYC Token (NKYC) 的價格

今天 NKYC Token (NKYC) 的實時價格爲 31.56 USD。目前其市值爲 $ 126.24M USD。NKYC 兌換 USD 的價格爲實時更新。

NKYC Token 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 131.94K USD

- NKYC Token 當天價格變化爲 -2.39%

- 其循環供應量爲 4.00M USD

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