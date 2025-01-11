Nirmata 圖標

Nirmata 價格 (NIR)

USD

Nirmata (NIR) 實時價格圖表

$0.04811611
$0.04811611$0.04811611
+30.00%(1D)

今天 Nirmata (NIR) 的價格

今天 Nirmata (NIR) 的實時價格爲 0.04894666 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。NIR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Nirmata 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 192.59 USD
- Nirmata 當天價格變化爲 +32.58%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Nirmata (NIR) 價格表現 USD

今天內，Nirmata 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.01202867
在過去30天內，Nirmata 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0082696312
在過去60天內，Nirmata 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0006142267
在過去90天內，Nirmata 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00606128078000785

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.01202867+32.58%
30天$ +0.0082696312+16.90%
60天$ -0.0006142267-1.25%
90天$ -0.00606128078000785-11.01%

Nirmata (NIR) 價格分析

Nirmata 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.03584417
$ 0.03584417$ 0.03584417

$ 0.04811611
$ 0.04811611$ 0.04811611

$ 0.59747
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+8.10%

+32.58%

+16.92%

Nirmata (NIR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 192.59
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什麼是Nirmata (NIR)

Anonymous Blockchain with privacy and security. Next-Gen Cryptocurrency. The network works according to the Fibonacci principle.

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Nirmata (NIR) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Nirmata (NIR) 的其他問題

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NIR 兌換爲當地貨幣

1 NIR 兌換 AUD
A$0.0792935892
1 NIR 兌換 GBP
0.0396467946
1 NIR 兌換 EUR
0.0474782602
1 NIR 兌換 USD
$0.04894666
1 NIR 兌換 MYR
RM0.2197705034
1 NIR 兌換 TRY
1.7336906972
1 NIR 兌換 JPY
¥7.7174198822
1 NIR 兌換 RUB
4.9744490558
1 NIR 兌換 INR
4.2187126254
1 NIR 兌換 IDR
Rp802.4041339104
1 NIR 兌換 PHP
2.88785294
1 NIR 兌換 EGP
￡E.2.4732747298
1 NIR 兌換 BRL
R$0.2995535592
1 NIR 兌換 CAD
C$0.0704831904
1 NIR 兌換 BDT
5.9705135868
1 NIR 兌換 NGN
75.8859227308
1 NIR 兌換 UAH
2.0694647848
1 NIR 兌換 VES
Bs2.59417298
1 NIR 兌換 PKR
Rs13.6301764102
1 NIR 兌換 KZT
25.829152482
1 NIR 兌換 THB
฿1.6974701688
1 NIR 兌換 TWD
NT$1.6206239126
1 NIR 兌換 CHF
Fr0.0445414606
1 NIR 兌換 HKD
HK$0.3808050148
1 NIR 兌換 MAD
.د.م0.4914244664