Niobio 圖標

Niobio 價格 (NBR)

USD

Niobio (NBR) 實時價格圖表

$0.02541554
$0.02541554$0.02541554
+0.30%(1D)

今天 Niobio (NBR) 的價格

今天 Niobio (NBR) 的實時價格爲 0.02541554 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。NBR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Niobio 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 8.17 USD
- Niobio 當天價格變化爲 +0.38%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Niobio (NBR) 價格表現 USD

今天內，Niobio 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Niobio 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0220506927
在過去60天內，Niobio 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0025882220
在過去90天內，Niobio 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.012281259163672411

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.38%
30天$ +0.0220506927+86.76%
60天$ -0.0025882220-10.18%
90天$ +0.012281259163672411+93.51%

Niobio (NBR) 價格分析

Niobio 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.02513708
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$ 0.02579118
$ 0.02579118$ 0.02579118

$ 2.15
$ 2.15$ 2.15

--

+0.38%

+169.75%

Niobio (NBR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 8.17
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什麼是Niobio (NBR)

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Niobio (NBR) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Niobio (NBR) 的其他問題

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NBR 兌換爲當地貨幣

1 NBR 兌換 AUD
A$0.0411731748
1 NBR 兌換 GBP
0.0205865874
1 NBR 兌換 EUR
0.0246530738
1 NBR 兌換 USD
$0.02541554
1 NBR 兌換 MYR
RM0.1141157746
1 NBR 兌換 TRY
0.9002184268
1 NBR 兌換 JPY
¥4.0072681918
1 NBR 兌換 RUB
2.5829813302
1 NBR 兌換 INR
2.1905653926
1 NBR 兌換 IDR
Rp416.6481300576
1 NBR 兌換 PHP
1.49951686
1 NBR 兌換 EGP
￡E.1.2842472362
1 NBR 兌換 BRL
R$0.1555431048
1 NBR 兌換 CAD
C$0.0365983776
1 NBR 兌換 BDT
3.1001875692
1 NBR 兌換 NGN
39.4037449052
1 NBR 兌換 UAH
1.0745690312
1 NBR 兌換 VES
Bs1.34702362
1 NBR 兌換 PKR
Rs7.0774654238
1 NBR 兌換 KZT
13.411780458
1 NBR 兌換 THB
฿0.8814109272
1 NBR 兌換 TWD
NT$0.8415085294
1 NBR 兌換 CHF
Fr0.0231281414
1 NBR 兌換 HKD
HK$0.1977329012
1 NBR 兌換 MAD
.د.م0.2551720216