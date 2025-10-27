Ninjas in Pyjamas（DOJO）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.207642 24H最高價 $ 0.224781 歷史最高 $ 1.56 最低價 $ 0.181056 漲跌幅（1H） -7.08% 漲跌幅（1D） -7.36% 漲跌幅（7D） -19.63%

Ninjas in Pyjamas（DOJO）目前實時價格為 $0.207488。過去 24 小時內，DOJO 的交易價格在 $ 0.207642 至 $ 0.224781 之間波動，市場活躍度顯著。DOJO 的歷史最高價為 $ 1.56，歷史最低價為 $ 0.181056。

從短期表現來看，DOJO 在過去 1 小時內的價格變動為 -7.08%，過去 24 小時內變動為 -7.36%，過去 7 天內累計變動為 -19.63%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Ninjas in Pyjamas（DOJO）市場資訊

市值 $ 114.02K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 1.04M 流通量 549.14K 總供應量 5,000,000.0

Ninjas in Pyjamas 的目前市值為 $ 114.02K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DOJO 的流通量為 549.14K，總供應量是 5000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.04M。