Nile 圖標

Nile 價格 (NILE)

USD

Nile (NILE) 實時價格圖表

$1.41
$1.41$1.41
-16.90%(1D)

今天 Nile (NILE) 的價格

今天 Nile (NILE) 的實時價格爲 1.41 USD。目前其市值爲 $ 6.35M USD。NILE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Nile 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 100.70K USD
- Nile 當天價格變化爲 -16.95%
- 其循環供應量爲 4.50M USD

在獲取 MEXC 上從 NILE兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 NILE 價格信息的首選平臺。

Nile (NILE) 價格表現 USD

今天內，Nile 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.287670461950843
在過去30天內，Nile 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +4.0337845410
在過去60天內，Nile 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +5.7058853520
在過去90天內，Nile 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.12109085327879734

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.287670461950843-16.95%
30天$ +4.0337845410+286.08%
60天$ +5.7058853520+404.67%
90天$ +1.12109085327879734+388.04%

Nile (NILE) 價格分析

Nile 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.41
$ 1.41$ 1.41

$ 1.78
$ 1.78$ 1.78

$ 2.45
$ 2.45$ 2.45

-1.24%

-16.95%

+109.98%

Nile (NILE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 6.35M
$ 6.35M$ 6.35M

$ 100.70K
$ 100.70K$ 100.70K

4.50M
4.50M 4.50M

什麼是Nile (NILE)

Decentralized exchange with ve (3,3) Incentives and Concentrated Liquidity

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Nile (NILE) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Nile (NILE) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

NILE 兌換爲當地貨幣

1 NILE 兌換 AUD
A$2.256
1 NILE 兌換 GBP
1.1139
1 NILE 兌換 EUR
1.3536
1 NILE 兌換 USD
$1.41
1 NILE 兌換 MYR
RM6.345
1 NILE 兌換 TRY
49.4487
1 NILE 兌換 JPY
¥221.2713
1 NILE 兌換 RUB
145.8504
1 NILE 兌換 INR
120.0192
1 NILE 兌換 IDR
Rp23,114.7504
1 NILE 兌換 PHP
83.2746
1 NILE 兌換 EGP
￡E.71.7831
1 NILE 兌換 BRL
R$8.8266
1 NILE 兌換 CAD
C$2.0163
1 NILE 兌換 BDT
168.5091
1 NILE 兌換 NGN
2,192.832
1 NILE 兌換 UAH
59.1918
1 NILE 兌換 VES
Bs70.5
1 NILE 兌換 PKR
Rs392.4171
1 NILE 兌換 KZT
739.7565
1 NILE 兌換 THB
฿48.7155
1 NILE 兌換 TWD
NT$46.0506
1 NILE 兌換 CHF
Fr1.2549
1 NILE 兌換 HKD
HK$10.9557
1 NILE 兌換 MAD
.د.م14.1423