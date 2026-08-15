Nibor 今日價格

Nibor (NIBOR) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.22%。目前 NIBOR 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 NIBOR。

Nibor 目前市值在 $ 22,984 排名第 #-，流通供應量為 913.71M NIBOR。過去 24 小時內，NIBOR 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，NIBOR 在過去一小時內波動了 -1.63%，過去7 天內波動了 -8.28%。過去一天，總交易量達到 --。

Nibor（NIBOR）市場資訊

市值 $ 22.98K$ 22.98K $ 22.98K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 23.86K$ 23.86K $ 23.86K 流通量 913.71M 913.71M 913.71M 總供應量 948,439,063.1323812 948,439,063.1323812 948,439,063.1323812

Nibor 的目前市值為 $ 22.98K, 它過去 24 小時的交易量為 --。NIBOR 的流通量為 913.71M，總供應量是 948439063.1323812，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 23.86K。