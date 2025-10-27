NianNian（NIANNIAN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00289177 24H最低價 $ 0.00339549 24H最高價 歷史最高 $ 0.00997572 最低價 $ 0.00096871 漲跌幅（1H） -2.93% 漲跌幅（1D） +3.74% 漲跌幅（7D） -12.02%

NianNian（NIANNIAN）目前實時價格為 $0.00318737。過去 24 小時內，NIANNIAN 的交易價格在 $ 0.00289177 至 $ 0.00339549 之間波動，市場活躍度顯著。NIANNIAN 的歷史最高價為 $ 0.00997572，歷史最低價為 $ 0.00096871。

從短期表現來看，NIANNIAN 在過去 1 小時內的價格變動為 -2.93%，過去 24 小時內變動為 +3.74%，過去 7 天內累計變動為 -12.02%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

NianNian（NIANNIAN）市場資訊

市值 $ 2.98M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 2.98M 流通量 936.35M 總供應量 936,350,885.646156

NianNian 的目前市值為 $ 2.98M, 它過去 24 小時的交易量為 --。NIANNIAN 的流通量為 936.35M，總供應量是 936350885.646156，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.98M。