Nia（NIA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.290859 $ 0.290859 $ 0.290859 24H最低價 $ 0.311142 $ 0.311142 $ 0.311142 24H最高價 24H最低價 $ 0.290859$ 0.290859 $ 0.290859 24H最高價 $ 0.311142$ 0.311142 $ 0.311142 歷史最高 $ 0.9085$ 0.9085 $ 0.9085 最低價 $ 0.282027$ 0.282027 $ 0.282027 漲跌幅（1H） -0.29% 漲跌幅（1D） -5.58% 漲跌幅（7D） -18.36% 漲跌幅（7D） -18.36%

Nia（NIA）目前實時價格為 $0.292763。過去 24 小時內，NIA 的交易價格在 $ 0.290859 至 $ 0.311142 之間波動，市場活躍度顯著。NIA 的歷史最高價為 $ 0.9085，歷史最低價為 $ 0.282027。

從短期表現來看，NIA 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.29%，過去 24 小時內變動為 -5.58%，過去 7 天內累計變動為 -18.36%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Nia（NIA）市場資訊

市值 $ 87.83K$ 87.83K $ 87.83K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 292.76K$ 292.76K $ 292.76K 流通量 300.00K 300.00K 300.00K 總供應量 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Nia 的目前市值為 $ 87.83K, 它過去 24 小時的交易量為 --。NIA 的流通量為 300.00K，總供應量是 1000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 292.76K。