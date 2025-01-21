NGMI BP 圖標

NGMI BP 價格 (NGMI)

USD

NGMI BP (NGMI) 實時價格圖表

$0.00012362
$0.00012362$0.00012362
-13.20%(1D)

今天 NGMI BP (NGMI) 的價格

今天 NGMI BP (NGMI) 的實時價格爲 0.00012365 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。NGMI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
NGMI BP 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.24K USD
- NGMI BP 當天價格變化爲 -12.58%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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NGMI BP (NGMI) 價格表現 USD

今天內，NGMI BP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，NGMI BP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000014261
在過去60天內，NGMI BP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000806585
在過去90天內，NGMI BP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001948873318823891

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-12.58%
30天$ -0.0000014261-1.15%
60天$ -0.0000806585-65.23%
90天$ -0.0001948873318823891-61.18%

NGMI BP (NGMI) 價格分析

NGMI BP 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00011926
$ 0.00011926$ 0.00011926

$ 0.00014248
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$ 0.105413
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+1.43%

-12.58%

-24.90%

NGMI BP (NGMI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 3.24K
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什麼是NGMI BP (NGMI)

Meme gained popularity in the early 2010s, often featuring a drawing of Yao Ming's face from a press conference photo, used in rage comics all over the world Some investors prefer cat memes, others dogs and some lean towards the eccentric. NGMI Bitch Please is a tribute to the spirit of crypto. It shows a dismissive attitude, used in response to ridiculous statements, as text or image macro. Widely recognized in meme culture and used across social media and online communities.

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NGMI BP (NGMI) 資源

官網

大家還在問：關於 NGMI BP (NGMI) 的其他問題

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NGMI 兌換爲當地貨幣

1 NGMI 兌換 AUD
A$0.00019784
1 NGMI 兌換 GBP
0.0001001565
1 NGMI 兌換 EUR
0.000118704
1 NGMI 兌換 USD
$0.00012365
1 NGMI 兌換 MYR
RM0.0005527155
1 NGMI 兌換 TRY
0.004404413
1 NGMI 兌換 JPY
¥0.019272089
1 NGMI 兌換 RUB
0.012365
1 NGMI 兌換 INR
0.0107019075
1 NGMI 兌換 IDR
Rp2.027048856
1 NGMI 兌換 PHP
0.0072273425
1 NGMI 兌換 EGP
￡E.0.0062183585
1 NGMI 兌換 BRL
R$0.0007456095
1 NGMI 兌換 CAD
C$0.000178056
1 NGMI 兌換 BDT
0.0150766445
1 NGMI 兌換 NGN
0.1920024835
1 NGMI 兌換 UAH
0.0052217395
1 NGMI 兌換 VES
Bs0.0066771
1 NGMI 兌換 PKR
Rs0.034481039
1 NGMI 兌換 KZT
0.065596325
1 NGMI 兌換 THB
฿0.004216465
1 NGMI 兌換 TWD
NT$0.0040470645
1 NGMI 兌換 CHF
Fr0.0001125215
1 NGMI 兌換 HKD
HK$0.000961997
1 NGMI 兌換 MAD
.د.م0.001238973