nftwizard 今日價格

nftwizard (NFTWIZ) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.04%。目前 NFTWIZ 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 NFTWIZ。

nftwizard 目前市值在 $ 136,499 排名第 #-，流通供應量為 767.53M NFTWIZ。過去 24 小時內，NFTWIZ 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，NFTWIZ 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 -3.95%。過去一天，總交易量達到 $ 25.34。

nftwizard（NFTWIZ）市場資訊

市值 $ 136.50K$ 136.50K $ 136.50K 成交量（24H） $ 25.34$ 25.34 $ 25.34 完全稀釋市值 $ 136.50K$ 136.50K $ 136.50K 流通量 767.53M 767.53M 767.53M 總供應量 767,534,567.0 767,534,567.0 767,534,567.0

nftwizard 的目前市值為 $ 136.50K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 25.34。NFTWIZ 的流通量為 767.53M，總供應量是 767534567.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 136.50K。