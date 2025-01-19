NFTREASURE 圖標

NFTREASURE 價格 (TRESR)

USD

NFTREASURE (TRESR) 實時價格圖表

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-7.00%(1D)

今天 NFTREASURE (TRESR) 的價格

今天 NFTREASURE (TRESR) 的實時價格爲 0.0016571 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。TRESR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
NFTREASURE 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 222.77 USD
- NFTREASURE 當天價格變化爲 -7.05%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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NFTREASURE (TRESR) 價格表現 USD

今天內，NFTREASURE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000125738091770858
在過去30天內，NFTREASURE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000363675
在過去60天內，NFTREASURE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0008555035
在過去90天內，NFTREASURE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0022159873246604312

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000125738091770858-7.05%
30天$ +0.0000363675+2.19%
60天$ -0.0008555035-51.62%
90天$ -0.0022159873246604312-57.21%

NFTREASURE (TRESR) 價格分析

NFTREASURE 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00163953
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$ 0.00178827
$ 0.00178827$ 0.00178827

$ 0.185056
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+0.32%

-7.05%

+5.21%

NFTREASURE (TRESR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 222.77
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什麼是NFTREASURE (TRESR)

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NFTREASURE (TRESR) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 NFTREASURE (TRESR) 的其他問題

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TRESR 兌換爲當地貨幣

1 TRESR 兌換 AUD
A$0.002667931
1 TRESR 兌換 GBP
0.001358822
1 TRESR 兌換 EUR
0.001607387
1 TRESR 兌換 USD
$0.0016571
1 TRESR 兌換 MYR
RM0.00745695
1 TRESR 兌換 TRY
0.058711053
1 TRESR 兌換 JPY
¥0.258955017
1 TRESR 兌換 RUB
0.169836179
1 TRESR 兌換 INR
0.143471718
1 TRESR 兌換 IDR
Rp27.165569424
1 TRESR 兌換 PHP
0.097023205
1 TRESR 兌換 EGP
￡E.0.08351784
1 TRESR 兌換 BRL
R$0.01010831
1 TRESR 兌換 CAD
C$0.002386224
1 TRESR 兌換 BDT
0.20133765
1 TRESR 兌換 NGN
2.581148673
1 TRESR 兌換 UAH
0.069780481
1 TRESR 兌換 VES
Bs0.0894834
1 TRESR 兌換 PKR
Rs0.461966338
1 TRESR 兌換 KZT
0.879555538
1 TRESR 兌換 THB
฿0.056987669
1 TRESR 兌換 TWD
NT$0.054502019
1 TRESR 兌換 CHF
Fr0.001507961
1 TRESR 兌換 HKD
HK$0.012892238
1 TRESR 兌換 MAD
.د.م0.016637284