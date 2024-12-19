NFTb 圖標

NFTb 價格 (NFTB)

USD

NFTb (NFTB) 實時價格圖表

$0.00305832
$0.00305832$0.00305832
-7.30%(1D)

今天 NFTb (NFTB) 的價格

今天 NFTb (NFTB) 的實時價格爲 0.00305832 USD。目前其市值爲 $ 2.11M USD。NFTB 兌換 USD 的價格爲實時更新。
NFTb 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 32.29K USD
- NFTb 當天價格變化爲 -7.37%
- 其循環供應量爲 690.57M USD

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NFTb (NFTB) 價格表現 USD

今天內，NFTb 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000243482499275315
在過去30天內，NFTb 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0016671825
在過去60天內，NFTb 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0006644285
在過去90天內，NFTb 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00037161978004536

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000243482499275315-7.37%
30天$ +0.0016671825+54.51%
60天$ +0.0006644285+21.73%
90天$ +0.00037161978004536+13.83%

NFTb (NFTB) 價格分析

NFTb 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00304591
$ 0.00304591$ 0.00304591

$ 0.00330711
$ 0.00330711$ 0.00330711

$ 0.62758
$ 0.62758$ 0.62758

-0.62%

-7.37%

-21.69%

NFTb (NFTB) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.11M
$ 2.11M$ 2.11M

$ 32.29K
$ 32.29K$ 32.29K

690.57M
690.57M 690.57M

什麼是NFTb (NFTB)

NFTb is an NFT Marketplace built for speed and affordability on the Binance Smart Chain (BSC) and expanding to multi-chain support with subsequent product updates. Users anywhere around the world can join the platform and create, sell and trade digital art at a fraction of the cost of other platforms.

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NFTb (NFTB) 資源

官網

大家還在問：關於 NFTb (NFTB) 的其他問題

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NFTB 兌換爲當地貨幣

1 NFTB 兌換 AUD
A$0.004893312
1 NFTB 兌換 GBP
0.0024160728
1 NFTB 兌換 EUR
0.0029359872
1 NFTB 兌換 USD
$0.00305832
1 NFTB 兌換 MYR
RM0.01376244
1 NFTB 兌換 TRY
0.1072552824
1 NFTB 兌換 JPY
¥0.4799421576
1 NFTB 兌換 RUB
0.3163526208
1 NFTB 兌換 INR
0.2603241984
1 NFTB 兌換 IDR
Rp50.1363854208
1 NFTB 兌換 PHP
0.1806243792
1 NFTB 兌換 EGP
￡E.0.1556990712
1 NFTB 兌換 BRL
R$0.0191450832
1 NFTB 兌換 CAD
C$0.0043733976
1 NFTB 兌換 BDT
0.3654998232
1 NFTB 兌換 NGN
4.756299264
1 NFTB 兌換 UAH
0.1283882736
1 NFTB 兌換 VES
Bs0.152916
1 NFTB 兌換 PKR
Rs0.8511610392
1 NFTB 兌換 KZT
1.604547588
1 NFTB 兌換 THB
฿0.105664956
1 NFTB 兌換 TWD
NT$0.099854148
1 NFTB 兌換 CHF
Fr0.0027219048
1 NFTB 兌換 HKD
HK$0.0237631464
1 NFTB 兌換 MAD
.د.م0.0306749496