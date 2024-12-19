NFTb 價格 (NFTB)
今天 NFTb (NFTB) 的實時價格爲 0.00305832 USD。目前其市值爲 $ 2.11M USD。NFTB 兌換 USD 的價格爲實時更新。
NFTb 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 32.29K USD
- NFTb 當天價格變化爲 -7.37%
- 其循環供應量爲 690.57M USD
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今天內，NFTb 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000243482499275315。
在過去30天內，NFTb 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0016671825。
在過去60天內，NFTb 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0006644285。
在過去90天內，NFTb 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00037161978004536。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000243482499275315
|-7.37%
|30天
|$ +0.0016671825
|+54.51%
|60天
|$ +0.0006644285
|+21.73%
|90天
|$ +0.00037161978004536
|+13.83%
NFTb 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.62%
-7.37%
-21.69%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
NFTb is an NFT Marketplace built for speed and affordability on the Binance Smart Chain (BSC) and expanding to multi-chain support with subsequent product updates. Users anywhere around the world can join the platform and create, sell and trade digital art at a fraction of the cost of other platforms.
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|1 NFTB 兌換 AUD
A$0.004893312
|1 NFTB 兌換 GBP
￡0.0024160728
|1 NFTB 兌換 EUR
€0.0029359872
|1 NFTB 兌換 USD
$0.00305832
|1 NFTB 兌換 MYR
RM0.01376244
|1 NFTB 兌換 TRY
₺0.1072552824
|1 NFTB 兌換 JPY
¥0.4799421576
|1 NFTB 兌換 RUB
₽0.3163526208
|1 NFTB 兌換 INR
₹0.2603241984
|1 NFTB 兌換 IDR
Rp50.1363854208
|1 NFTB 兌換 PHP
₱0.1806243792
|1 NFTB 兌換 EGP
￡E.0.1556990712
|1 NFTB 兌換 BRL
R$0.0191450832
|1 NFTB 兌換 CAD
C$0.0043733976
|1 NFTB 兌換 BDT
৳0.3654998232
|1 NFTB 兌換 NGN
₦4.756299264
|1 NFTB 兌換 UAH
₴0.1283882736
|1 NFTB 兌換 VES
Bs0.152916
|1 NFTB 兌換 PKR
Rs0.8511610392
|1 NFTB 兌換 KZT
₸1.604547588
|1 NFTB 兌換 THB
฿0.105664956
|1 NFTB 兌換 TWD
NT$0.099854148
|1 NFTB 兌換 CHF
Fr0.0027219048
|1 NFTB 兌換 HKD
HK$0.0237631464
|1 NFTB 兌換 MAD
.د.م0.0306749496