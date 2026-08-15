NFT Worlds 今日價格

NFT Worlds (WRLD) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 WRLD 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 WRLD。

NFT Worlds 目前市值在 $ 76,688 排名第 #-，流通供應量為 548.93M WRLD。過去 24 小時內，WRLD 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.623493，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，WRLD 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 1.48。

NFT Worlds（WRLD）市場資訊

市值 $ 76.69K$ 76.69K $ 76.69K 成交量（24H） $ 1.48$ 1.48 $ 1.48 完全稀釋市值 $ 698.52K$ 698.52K $ 698.52K 流通量 548.93M 548.93M 548.93M 總供應量 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

NFT Worlds 的目前市值為 $ 76.69K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.48。WRLD 的流通量為 548.93M，總供應量是 5000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 698.52K。