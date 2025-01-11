NFT Stars 圖標

NFT Stars 價格 (NFTS)

USD

NFT Stars (NFTS) 實時價格圖表

$0.04851802
$0.04851802$0.04851802
0.00%(1D)

今天 NFT Stars (NFTS) 的價格

今天 NFT Stars (NFTS) 的實時價格爲 0.04851802 USD。目前其市值爲 $ 66.68K USD。NFTS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
NFT Stars 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 5.29 USD
- NFT Stars 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 1.37M USD

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NFT Stars (NFTS) 價格表現 USD

今天內，NFT Stars 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，NFT Stars 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0030176946
在過去60天內，NFT Stars 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0031547289
在過去90天內，NFT Stars 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0030176946-6.21%
60天$ -0.0031547289-6.50%
90天$ 0--

NFT Stars (NFTS) 價格分析

NFT Stars 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 3.09
$ 3.09$ 3.09

--

--

-4.99%

NFT Stars (NFTS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 66.68K
$ 66.68K$ 66.68K

$ 5.29
$ 5.29$ 5.29

1.37M
1.37M 1.37M

什麼是NFT Stars (NFTS)

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NFT Stars (NFTS) 資源

官網

大家還在問：關於 NFT Stars (NFTS) 的其他問題

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NFTS 兌換爲當地貨幣

1 NFTS 兌換 AUD
A$0.0785991924
1 NFTS 兌換 GBP
0.0392995962
1 NFTS 兌換 EUR
0.0470624794
1 NFTS 兌換 USD
$0.04851802
1 NFTS 兌換 MYR
RM0.2178459098
1 NFTS 兌換 TRY
1.7185082684
1 NFTS 兌換 JPY
¥7.6498362134
1 NFTS 兌換 RUB
4.9308863726
1 NFTS 兌換 INR
4.1817681438
1 NFTS 兌換 IDR
Rp795.3772497888
1 NFTS 兌換 PHP
2.86256318
1 NFTS 兌換 EGP
￡E.2.4516155506
1 NFTS 兌換 BRL
R$0.2969302824
1 NFTS 兌換 CAD
C$0.0698659488
1 NFTS 兌換 BDT
5.9182280796
1 NFTS 兌換 NGN
75.2213678476
1 NFTS 兌換 UAH
2.0513418856
1 NFTS 兌換 VES
Bs2.57145506
1 NFTS 兌換 PKR
Rs13.5108130294
1 NFTS 兌換 KZT
25.602959154
1 NFTS 兌換 THB
฿1.6826049336
1 NFTS 兌換 TWD
NT$1.6064316422
1 NFTS 兌換 CHF
Fr0.0441513982
1 NFTS 兌換 HKD
HK$0.3774701956
1 NFTS 兌換 MAD
.د.م0.4871209208