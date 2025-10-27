Nexora（NEX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.24615 24H最高價 $ 0.260055 歷史最高 $ 0.405217 最低價 $ 0.235085 漲跌幅（1H） -0.48% 漲跌幅（1D） +2.02% 漲跌幅（7D） -8.88%

Nexora（NEX）目前實時價格為 $0.253516。過去 24 小時內，NEX 的交易價格在 $ 0.24615 至 $ 0.260055 之間波動，市場活躍度顯著。NEX 的歷史最高價為 $ 0.405217，歷史最低價為 $ 0.235085。

從短期表現來看，NEX 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.48%，過去 24 小時內變動為 +2.02%，過去 7 天內累計變動為 -8.88%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Nexora（NEX）市場資訊

市值 $ 14.22M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 25.40M 流通量 56.00M 總供應量 100,000,000.0

Nexora 的目前市值為 $ 14.22M, 它過去 24 小時的交易量為 --。NEX 的流通量為 56.00M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 25.40M。