Nexira DAEP 今日價格

Nexira DAEP (NEXI) 今日實時價格為 $ 0.00432706，過去 24 小時內變化了 5.83%。目前 NEXI 兌 USD 的匯率為 $ 0.00432706 每 NEXI。

Nexira DAEP 目前市值在 $ 2,141,262 排名第 #-，流通供應量為 273.78M NEXI。過去 24 小時內，NEXI 的交易價格在 $ 0.00359258（低點）和 $ 0.00449283（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.03742276，而歷史最低價為 $ 0.00267525。

短期表現方面，NEXI 在過去一小時內波動了 +9.97%，過去7 天內波動了 -0.11%。過去一天，總交易量達到 $ 23.40K。

Nexira DAEP（NEXI）市場資訊

市值 $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M 成交量（24H） $ 23.40K$ 23.40K $ 23.40K 完全稀釋市值 $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M 流通量 273.78M 273.78M 273.78M 總供應量 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Nexira DAEP 的目前市值為 $ 2.14M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 23.40K。NEXI 的流通量為 273.78M，總供應量是 500000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.14M。