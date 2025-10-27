Nexgent AI（NEXGENT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 24H最低價 $ 0 24H最高價 歷史最高 $ 0 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） +3.18% 漲跌幅（1D） +6.24% 漲跌幅（7D） +17.80%

Nexgent AI（NEXGENT）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，NEXGENT 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。NEXGENT 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，NEXGENT 在過去 1 小時內的價格變動為 +3.18%，過去 24 小時內變動為 +6.24%，過去 7 天內累計變動為 +17.80%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Nexgent AI（NEXGENT）市場資訊

市值 $ 152.20K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 184.35K 流通量 794.00M 總供應量 961,680,372.8780938

Nexgent AI 的目前市值為 $ 152.20K, 它過去 24 小時的交易量為 --。NEXGENT 的流通量為 794.00M，總供應量是 961680372.8780938，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 184.35K。