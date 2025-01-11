Newt 圖標

Newt 價格 (NEWT)

USD

Newt (NEWT) 實時價格圖表

$0.01330228
$0.01330228$0.01330228
+3.50%(1D)

今天 Newt (NEWT) 的價格

今天 Newt (NEWT) 的實時價格爲 0.01330228 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。NEWT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Newt 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 253.77 USD
- Newt 當天價格變化爲 +3.50%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Newt (NEWT) 價格表現 USD

今天內，Newt 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00045019
在過去30天內，Newt 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0075202231
在過去60天內，Newt 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0028763706
在過去90天內，Newt 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.002486300095504943

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00045019+3.50%
30天$ -0.0075202231-56.53%
60天$ -0.0028763706-21.62%
90天$ +0.002486300095504943+22.99%

Newt (NEWT) 價格分析

Newt 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01266373
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$ 0.01337702
$ 0.01337702$ 0.01337702

$ 6.72
$ 6.72$ 6.72

+0.48%

+3.50%

-5.89%

Newt (NEWT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 253.77
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什麼是Newt (NEWT)

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Newt (NEWT) 資源

官網

大家還在問：關於 Newt (NEWT) 的其他問題

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NEWT 兌換爲當地貨幣

1 NEWT 兌換 AUD
A$0.0215496936
1 NEWT 兌換 GBP
0.0107748468
1 NEWT 兌換 EUR
0.0129032116
1 NEWT 兌換 USD
$0.01330228
1 NEWT 兌換 MYR
RM0.0597272372
1 NEWT 兌換 TRY
0.4711667576
1 NEWT 兌換 JPY
¥2.0973704876
1 NEWT 兌換 RUB
1.3519107164
1 NEWT 兌換 INR
1.1465235132
1 NEWT 兌換 IDR
Rp218.0701290432
1 NEWT 兌換 PHP
0.78483452
1 NEWT 兌換 EGP
￡E.0.6721642084
1 NEWT 兌換 BRL
R$0.0814099536
1 NEWT 兌換 CAD
C$0.0191552832
1 NEWT 兌換 BDT
1.6226121144
1 NEWT 兌換 NGN
20.6235888664
1 NEWT 兌換 UAH
0.5624203984
1 NEWT 兌換 VES
Bs0.70502084
1 NEWT 兌換 PKR
Rs3.7042859116
1 NEWT 兌換 KZT
7.019613156
1 NEWT 兌換 THB
฿0.4613230704
1 NEWT 兌換 TWD
NT$0.4404384908
1 NEWT 兌換 CHF
Fr0.0121050748
1 NEWT 兌換 HKD
HK$0.1034917384
1 NEWT 兌換 MAD
.د.م0.1335548912