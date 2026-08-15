Never Goon 今日價格

Never Goon (GOON) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.16%。目前 GOON 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 GOON。

Never Goon 目前市值在 $ 122,671 排名第 #-，流通供應量為 999.12M GOON。過去 24 小時內，GOON 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GOON 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +80.38%。過去一天，總交易量達到 $ 3.83K。

Never Goon（GOON）市場資訊

市值 $ 122.67K$ 122.67K $ 122.67K 成交量（24H） $ 3.83K$ 3.83K $ 3.83K 完全稀釋市值 $ 122.67K$ 122.67K $ 122.67K 流通量 999.12M 999.12M 999.12M 總供應量 999,117,174.892433 999,117,174.892433 999,117,174.892433

Never Goon 的目前市值為 $ 122.67K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.83K。GOON 的流通量為 999.12M，總供應量是 999117174.892433，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 122.67K。