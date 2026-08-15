Never Give Up 今日價格

Never Give Up (MINER) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.85%。目前 MINER 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MINER。

Never Give Up 目前市值在 $ 151,553 排名第 #-，流通供應量為 999.96M MINER。過去 24 小時內，MINER 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00363031，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MINER 在過去一小時內波動了 +0.04%，過去7 天內波動了 -17.38%。過去一天，總交易量達到 $ 3.29K。

Never Give Up（MINER）市場資訊

市值 $ 151.55K$ 151.55K $ 151.55K 成交量（24H） $ 3.29K$ 3.29K $ 3.29K 完全稀釋市值 $ 151.55K$ 151.55K $ 151.55K 流通量 999.96M 999.96M 999.96M 總供應量 999,961,607.445659 999,961,607.445659 999,961,607.445659

Never Give Up 的目前市值為 $ 151.55K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.29K。MINER 的流通量為 999.96M，總供應量是 999961607.445659，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 151.55K。