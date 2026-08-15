Neutron 今日價格

Neutron (NTRN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.67%。目前 NTRN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 NTRN。

Neutron 目前市值在 $ 80,355 排名第 #-，流通供應量為 369.08M NTRN。過去 24 小時內，NTRN 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.97，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，NTRN 在過去一小時內波動了 -0.53%，過去7 天內波動了 +0.66%。過去一天，總交易量達到 $ 284.09。

Neutron（NTRN）市場資訊

市值 $ 80.36K$ 80.36K $ 80.36K 成交量（24H） $ 284.09$ 284.09 $ 284.09 完全稀釋市值 $ 1,354,052,345,224.17T$ 1,354,052,345,224.17T $ 1,354,052,345,224.17T 流通量 369.08M 369.08M 369.08M 總供應量 616,074,110.219272 616,074,110.219272 616,074,110.219272

Neutron 的目前市值為 $ 80.36K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 284.09。NTRN 的流通量為 369.08M，總供應量是 616074110.219272，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1,354,052,345,224.17T。