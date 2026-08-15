Neutrl USD 今日價格

Neutrl USD (NUSD) 今日實時價格為 $ 0.998253，過去 24 小時內變化了 0.01%。目前 NUSD 兌 USD 的匯率為 $ 0.998253 每 NUSD。

Neutrl USD 目前市值在 $ 53,296,810 排名第 #-，流通供應量為 53.39M NUSD。過去 24 小時內，NUSD 的交易價格在 $ 0.998139（低點）和 $ 0.999122（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.031，而歷史最低價為 $ 0.975411。

短期表現方面，NUSD 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -0.08%。過去一天，總交易量達到 $ 10.32K。

Neutrl USD（NUSD）市場資訊

市值 $ 53.30M$ 53.30M $ 53.30M 成交量（24H） $ 10.32K$ 10.32K $ 10.32K 完全稀釋市值 $ 53.30M$ 53.30M $ 53.30M 流通量 53.39M 53.39M 53.39M 總供應量 53,390,061.78502091 53,390,061.78502091 53,390,061.78502091

Neutrl USD 的目前市值為 $ 53.30M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 10.32K。NUSD 的流通量為 53.39M，總供應量是 53390061.78502091，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 53.30M。