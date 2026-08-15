NeurochainAI 今日價格

NeurochainAI (NCN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.87%。目前 NCN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 NCN。

NeurochainAI 目前市值在 $ 24,067 排名第 #-，流通供應量為 272.75M NCN。過去 24 小時內，NCN 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.096535，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，NCN 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 -1.62%。過去一天，總交易量達到 --。

NeurochainAI（NCN）市場資訊

市值 $ 24.07K$ 24.07K $ 24.07K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 24.07K$ 24.07K $ 24.07K 流通量 272.75M 272.75M 272.75M 總供應量 450,000,000.0 450,000,000.0 450,000,000.0

NeurochainAI 的目前市值為 $ 24.07K, 它過去 24 小時的交易量為 --。NCN 的流通量為 272.75M，總供應量是 450000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 24.07K。