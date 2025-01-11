Neurobro 價格 (BRO)
今天 Neurobro (BRO) 的實時價格爲 0.02187487 USD。目前其市值爲 $ 17.47M USD。BRO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Neurobro 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 486.39K USD
- Neurobro 當天價格變化爲 -14.87%
- 其循環供應量爲 798.69M USD
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今天內，Neurobro 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00382336747436563。
在過去30天內，Neurobro 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.2583710720。
在過去60天內，Neurobro 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Neurobro 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00382336747436563
|-14.87%
|30天
|$ +0.2583710720
|+1,181.13%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Neurobro 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+1.28%
-14.87%
-13.28%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Neurobro is an AI-powered agent designed to revolutionize cryptocurrency research and education. The project aims to bridge the gap between complex blockchain systems and everyday users by providing real-time market insights, personalized education, and actionable analytics. Neurobro operates as an independent crypto market analyst and influencer who uses automation to streamline the analysis-to-content process.
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|1 BRO 兌換 AUD
A$0.0354372894
|1 BRO 兌換 GBP
￡0.0177186447
|1 BRO 兌換 EUR
€0.0212186239
|1 BRO 兌換 USD
$0.02187487
|1 BRO 兌換 MYR
RM0.0982181663
|1 BRO 兌換 TRY
₺0.7748078954
|1 BRO 兌換 JPY
¥3.4490107529
|1 BRO 兌換 RUB
₽2.2231430381
|1 BRO 兌換 INR
₹1.8853950453
|1 BRO 兌換 IDR
Rp358.6043688528
|1 BRO 兌換 PHP
₱1.29061733
|1 BRO 兌換 EGP
￡E.1.1053371811
|1 BRO 兌換 BRL
R$0.1338742044
|1 BRO 兌換 CAD
C$0.0314998128
|1 BRO 兌換 BDT
৳2.6682966426
|1 BRO 兌換 NGN
₦33.9143609506
|1 BRO 兌換 UAH
₴0.9248695036
|1 BRO 兌換 VES
Bs1.15936811
|1 BRO 兌換 PKR
Rs6.0914950489
|1 BRO 兌換 KZT
₸11.543368899
|1 BRO 兌換 THB
฿0.7586204916
|1 BRO 兌換 TWD
NT$0.7242769457
|1 BRO 兌換 CHF
Fr0.0199061317
|1 BRO 兌換 HKD
HK$0.1701864886
|1 BRO 兌換 MAD
.د.م0.2196236948