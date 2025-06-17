Neuralis AI 價格 (NEURAI)
今天 Neuralis AI (NEURAI) 的實時價格爲 0.01288634 USD。目前其市值爲 $ 12.89K USD。NEURAI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Neuralis AI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Neuralis AI 當天價格變化爲 -15.03%
- 其循環供應量爲 1.00M USD
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今天內，Neuralis AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00228050431998824。
在過去30天內，Neuralis AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Neuralis AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Neuralis AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00228050431998824
|-15.03%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Neuralis AI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-4.58%
-15.03%
--
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Neuralis AI is an AI Agent Builder and Marketplace. Users can create, customize, share and monetize Agents and Agent Teams in an easy-to-use no-code environment. Being blockchain-enabled, holders of our native $NEURAI token get discounts, revenue share and access to beta functionalities first. Eventually, we aim to build the leading and one-stop-shop for AI agents, including complete AI Agent Teams and a marketplace for users to monetize their creations. Key Functionalities - Advanced Customization: Train Your AI Agents - Agent Marketplace: Browse, Collect, Share & Monetize Agents - AI Agent Teams: Create Specialized Departments w/ Agents
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|1 NEURAI 兌換 VND
₫339.1040371
|1 NEURAI 兌換 AUD
A$0.0197161002
|1 NEURAI 兌換 GBP
￡0.0095358916
|1 NEURAI 兌換 EUR
€0.0110822524
|1 NEURAI 兌換 USD
$0.01288634
|1 NEURAI 兌換 MYR
RM0.0546380816
|1 NEURAI 兌換 TRY
₺0.5079795228
|1 NEURAI 兌換 JPY
¥1.8716120216
|1 NEURAI 兌換 RUB
₽1.014799275
|1 NEURAI 兌換 INR
₹1.112735459
|1 NEURAI 兌換 IDR
Rp211.2514416096
|1 NEURAI 兌換 KRW
₩17.6524817124
|1 NEURAI 兌換 PHP
₱0.7329750192
|1 NEURAI 兌換 EGP
￡E.0.6466365412
|1 NEURAI 兌換 BRL
R$0.0706171432
|1 NEURAI 兌換 CAD
C$0.017396559
|1 NEURAI 兌換 BDT
৳1.5752262016
|1 NEURAI 兌換 NGN
₦19.9477965932
|1 NEURAI 兌換 UAH
₴0.5351697002
|1 NEURAI 兌換 VES
Bs1.31440668
|1 NEURAI 兌換 PKR
Rs3.649411488
|1 NEURAI 兌換 KZT
₸6.604893567
|1 NEURAI 兌換 THB
฿0.4199658206
|1 NEURAI 兌換 TWD
NT$0.3811779372
|1 NEURAI 兌換 AED
د.إ0.0472928678
|1 NEURAI 兌換 CHF
Fr0.0104379354
|1 NEURAI 兌換 HKD
HK$0.1010289056
|1 NEURAI 兌換 MAD
.د.م0.117265694
|1 NEURAI 兌換 MXN
$0.2445827332