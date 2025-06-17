Neuralis AI 圖標

Neuralis AI 價格 (NEURAI)

USD

Neuralis AI (NEURAI) 實時價格圖表

$0.01289395
$0.01289395$0.01289395
-15.00%(1D)

今天 Neuralis AI (NEURAI) 的價格

今天 Neuralis AI (NEURAI) 的實時價格爲 0.01288634 USD。目前其市值爲 $ 12.89K USD。NEURAI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Neuralis AI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Neuralis AI 當天價格變化爲 -15.03%
- 其循環供應量爲 1.00M USD

在獲取 MEXC 上從 NEURAI兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 NEURAI 價格信息的首選平台。

Neuralis AI (NEURAI) 價格表現 USD

今天內，Neuralis AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00228050431998824
在過去30天內，Neuralis AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Neuralis AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Neuralis AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00228050431998824-15.03%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Neuralis AI (NEURAI) 價格分析

Neuralis AI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0128823
$ 0.0128823$ 0.0128823

$ 0.01517398
$ 0.01517398$ 0.01517398

$ 0.170775
$ 0.170775$ 0.170775

-4.58%

-15.03%

--

Neuralis AI (NEURAI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 12.89K
$ 12.89K$ 12.89K

--
----

1.00M
1.00M 1.00M

什麼是Neuralis AI (NEURAI)

Neuralis AI is an AI Agent Builder and Marketplace. Users can create, customize, share and monetize Agents and Agent Teams in an easy-to-use no-code environment. Being blockchain-enabled, holders of our native $NEURAI token get discounts, revenue share and access to beta functionalities first. Eventually, we aim to build the leading and one-stop-shop for AI agents, including complete AI Agent Teams and a marketplace for users to monetize their creations. Key Functionalities - Advanced Customization: Train Your AI Agents - Agent Marketplace: Browse, Collect, Share & Monetize Agents - AI Agent Teams: Create Specialized Departments w/ Agents

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Neuralis AI (NEURAI) 資源

白皮書
官網

Neuralis AI（NEURAI）代幣經濟

了解 Neuralis AI（NEURAI）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 NEURAI 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 Neuralis AI (NEURAI) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

NEURAI 兌換爲當地貨幣

1 NEURAI 兌換 VND
339.1040371
1 NEURAI 兌換 AUD
A$0.0197161002
1 NEURAI 兌換 GBP
0.0095358916
1 NEURAI 兌換 EUR
0.0110822524
1 NEURAI 兌換 USD
$0.01288634
1 NEURAI 兌換 MYR
RM0.0546380816
1 NEURAI 兌換 TRY
0.5079795228
1 NEURAI 兌換 JPY
¥1.8716120216
1 NEURAI 兌換 RUB
1.014799275
1 NEURAI 兌換 INR
1.112735459
1 NEURAI 兌換 IDR
Rp211.2514416096
1 NEURAI 兌換 KRW
17.6524817124
1 NEURAI 兌換 PHP
0.7329750192
1 NEURAI 兌換 EGP
￡E.0.6466365412
1 NEURAI 兌換 BRL
R$0.0706171432
1 NEURAI 兌換 CAD
C$0.017396559
1 NEURAI 兌換 BDT
1.5752262016
1 NEURAI 兌換 NGN
19.9477965932
1 NEURAI 兌換 UAH
0.5351697002
1 NEURAI 兌換 VES
Bs1.31440668
1 NEURAI 兌換 PKR
Rs3.649411488
1 NEURAI 兌換 KZT
6.604893567
1 NEURAI 兌換 THB
฿0.4199658206
1 NEURAI 兌換 TWD
NT$0.3811779372
1 NEURAI 兌換 AED
د.إ0.0472928678
1 NEURAI 兌換 CHF
Fr0.0104379354
1 NEURAI 兌換 HKD
HK$0.1010289056
1 NEURAI 兌換 MAD
.د.م0.117265694
1 NEURAI 兌換 MXN
$0.2445827332