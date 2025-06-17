Neural3D 價格 (SN46)
今天 Neural3D (SN46) 的實時價格爲 0.842787 USD。目前其市值爲 $ 1.06M USD。SN46 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Neural3D 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Neural3D 當天價格變化爲 -15.65%
- 其循環供應量爲 1.27M USD
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今天內，Neural3D 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1564531445582267。
在過去30天內，Neural3D 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Neural3D 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Neural3D 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.1564531445582267
|-15.65%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Neural3D 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.66%
-15.65%
-24.49%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 SN46 兌換 VND
₫22,177.939905
|1 SN46 兌換 AUD
A$1.28946411
|1 SN46 兌換 GBP
￡0.61523451
|1 SN46 兌換 EUR
€0.72479682
|1 SN46 兌換 USD
$0.842787
|1 SN46 兌換 MYR
RM3.57341688
|1 SN46 兌換 TRY
₺33.18895206
|1 SN46 兌換 JPY
¥122.1198363
|1 SN46 兌換 RUB
₽66.31890903
|1 SN46 兌換 INR
₹72.74937384
|1 SN46 兌換 IDR
Rp13,816.17811728
|1 SN46 兌換 KRW
₩1,154.50019982
|1 SN46 兌換 PHP
₱47.87872947
|1 SN46 兌換 EGP
￡E.42.23205657
|1 SN46 兌換 BRL
R$4.61004489
|1 SN46 兌換 CAD
C$1.13776245
|1 SN46 兌換 BDT
৳103.02228288
|1 SN46 兌換 NGN
₦1,302.60315933
|1 SN46 兌換 UAH
₴35.00094411
|1 SN46 兌換 VES
Bs85.964274
|1 SN46 兌換 PKR
Rs238.6772784
|1 SN46 兌換 KZT
₸431.97047685
|1 SN46 兌換 THB
฿27.44114472
|1 SN46 兌換 TWD
NT$24.88750011
|1 SN46 兌換 AED
د.إ3.09302829
|1 SN46 兌換 CHF
Fr0.68265747
|1 SN46 兌換 HKD
HK$6.60745008
|1 SN46 兌換 MAD
.د.م7.6693617
|1 SN46 兌換 MXN
$15.95395791