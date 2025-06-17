Nestree 圖標

Nestree 價格 (EGG)

USD

Nestree (EGG) 實時價格圖表

$0.00232214
$0.00232214$0.00232214
-6.40%(1D)

今天 Nestree (EGG) 的價格

今天 Nestree (EGG) 的實時價格爲 0.00232214 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。EGG 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Nestree 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.13M USD
- Nestree 當天價格變化爲 -6.47%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Nestree (EGG) 價格表現 USD

今天內，Nestree 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000160849397430055
在過去30天內，Nestree 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001025366
在過去60天內，Nestree 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0002702462
在過去90天內，Nestree 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000167616335666646

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000160849397430055-6.47%
30天$ -0.0001025366-4.41%
60天$ +0.0002702462+11.64%
90天$ +0.0000167616335666646+0.73%

Nestree (EGG) 價格分析

Nestree 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00227512
$ 0.00227512$ 0.00227512

$ 0.00248801
$ 0.00248801$ 0.00248801

$ 0.063892
$ 0.063892$ 0.063892

+0.19%

-6.47%

+0.05%

Nestree (EGG) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 1.13M
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什麼是Nestree (EGG)

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Nestree (EGG) 資源

官網

Nestree（EGG）代幣經濟

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大家還在問：關於 Nestree (EGG) 的其他問題

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EGG 兌換爲當地貨幣

1 EGG 兌換 VND
61.1071141
1 EGG 兌換 AUD
A$0.0035528742
1 EGG 兌換 GBP
0.0017183836
1 EGG 兌換 EUR
0.0019970404
1 EGG 兌換 USD
$0.00232214
1 EGG 兌換 MYR
RM0.0098458736
1 EGG 兌換 TRY
0.0915387588
1 EGG 兌換 JPY
¥0.3372676136
1 EGG 兌換 RUB
0.182868525
1 EGG 兌換 INR
0.200516789
1 EGG 兌換 IDR
Rp38.0678627616
1 EGG 兌換 KRW
3.1810067004
1 EGG 兌換 PHP
0.1320833232
1 EGG 兌換 EGP
￡E.0.1165249852
1 EGG 兌換 BRL
R$0.0127253272
1 EGG 兌換 CAD
C$0.003134889
1 EGG 兌換 BDT
0.2838583936
1 EGG 兌換 NGN
3.5946262772
1 EGG 兌換 UAH
0.0964384742
1 EGG 兌換 VES
Bs0.23685828
1 EGG 兌換 PKR
Rs0.657630048
1 EGG 兌換 KZT
1.190212857
1 EGG 兌換 THB
฿0.0756785426
1 EGG 兌換 TWD
NT$0.0686889012
1 EGG 兌換 AED
د.إ0.0085222538
1 EGG 兌換 CHF
Fr0.0018809334
1 EGG 兌換 HKD
HK$0.0182055776
1 EGG 兌換 MAD
.د.م0.021131474
1 EGG 兌換 MXN
$0.0440742172